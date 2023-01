La série fantastique Severance, largement acclamée par la critique lors de sa sortie sur Apple TV+, vient d’être nominée pour les Producers’ Guild of America awards. Severance est nommée dans la catégorie la plus prestigieuse, soit celle du Norman Felton award de la série la mieux produite. A noter que les prodcucteurs principaux de Severance sont Patricia Arquette and Adam Scott et que l’on trouve le scénariste Dan Erickson ainsi que le réalisateur Ben Stiller dans la liste des producteurs exécutifs.

Severance sera opposé dans sa catégorie de prix aux séries Star Wars: Andor, Better Call Saul et The white Lotus (soit du beau monde en face). Apple TV+ récolte une seconde nomination aux PGA Awards avec la série Charlie Brown, mais cette fois dans la catégorie des programmes pour enfants. Les gagnants dans chacune des catégories seront révélés le 25 février prochain. Les programmes pour la jeunesse auront droit à deux journées de récompenses, soit le 21 février prochain (à New-York) et le 23 février (à Los Angeles). C’est bizarre, mais c’est comme ça.