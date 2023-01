Si Apple est loin d’être toujours irréprochable concernant la gestion de ses employés, au moins ces derniers savent-ils que leur poste n’est pas sur un siège éjectable. Si l’on en croit en effet l’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush, la firme de Cupertino n’aurait pas prévu de plan de licenciement massif, à contrario des autres GAFAM (Microsoft, Meta, Google, Amazon). Apple se serait tout de même séparé de quelques uns de ses employés affectés aux boutiques Best Buy, mais on resterait très loin des charrettes de départ mises en place par les autres poids lourds de la tech.

Pour Ives, c’est aussi la raison pour laquelle « Tim Cook est un CEO du Hall of Fame ». « Et je pense qu’il est capable de gérer de telles situations qu’il n’a pas besoin de faire les licenciements que d’autres entreprises technologiques ont fait. » poursuit l’analyste. Apple licencierait moins aussi parce que les embauches sont à la fois plus régulières et moins nombreuses que chez les concurrents. Pour autant, il n’y a pas de miracles : Apple gèle actuellement les embauches dans certaines de ses branches mais continue tout de même à lancer des offres d’emploi pour des postes très spécifiques sur des projets majeurs (comme le casque reality Pro par exemple).