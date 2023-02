C’est une sacré désillusion : Respawn Entertainment (qui appartient à EA) vient d’annoncer que les serveurs d‘Apex Legends Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), version portable du célèbre FPS-Battle Royale développé en collaboration avec Tencent, seront arrêtés le 1er mai prochain ! Apex Legends Mobile rejoint donc le cimetière (de plus en plus encombré) des free-to-play massivement multijoueurs qui n’auront pas trouvé leur public. La qualité intrinsèque d’Apex Legends Mobile n’est pas vraiment à remettre en cause ici : sur le plan technique, le jeu reste vraiment fidèle aux versions consoles et PC. Malheureusement, le battle-royale est entièrement dépendant des serveurs (pas de mode solo ou de mode LAN), ce qui signifie que le 1er mai il ne sera plus du tout possible d’y jouer.

Cette annonce est une énorme surprise en soi : il y a deux mois environ, Apple élisait Apex Legends Mobile comme son jeu iPhone de l’année 2022. Tout semblait alors indiquer que le titre était un réel succès, mais il est fort possible que ce n’était pas encore suffisant pour atteindre les objectifs de monétisation du studio. Apex Legends Mobile a tout de même rapporté près de 40 millions de dollars les premiers mois, mais les achats in-apps se seraient effondrés ces dernières semaines. Au vu de l’argent et des ressources dépensées pour cette adaptation, le sentiment de gâchis est total.

Le communiqué du studio Respawn : « Chez Respawn, notre objectif est de fournir aux joueurs des jeux toujours exceptionnels. Après un bon départ, la production de contenu pour Apex Legends Mobile a commencé à tomber en deçà de ce niveau de qualité, de quantité et de cadence. C’est pour cette raison, après des mois de travail avec notre partenaire de développement, que nous avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre jeu mobile. Même si c’est décevant, nous sommes fiers du jeu que nous avons lancé, reconnaissants du soutien de la communauté Apex Legends, et convaincus que c’est la bonne décision pour les joueurs. »