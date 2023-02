Le mois de février démarre à peine et comme il est désormais de tradition, Apple nous présente à l’avance les nouveautés du mois sur Apple Arcade. On commence le tour des popottes avec Castle Crumble, un clone d’Angry Birds dans lequel il faudra détruire des châteaux plutôt que de faire tomber des cochons verts. Sortie le 3 février dans Apple Arcade.

On poursuite avec Riptide GP : Renegade+, le très bon jeu de course de course d’hydro-jets qui débarque dans apple Arcade plus de 6 ans après son lancement dans l’App Store. Il sera possible d’y jouer en solo ou jusqu’à 4 joueurs en ligne. Disponible dans Apple Arcade le 10 février prochain.

Vient ensuite Farmside, un clone de Farmville, mais réalisé tout de même par le studio à qui l’on doit l’excellent What the golf?. On attendra donc jusqu’au 17 février avant de crier à l’arnaque.

Enfin, Lifeline+ est un jeu d’aventure de S.F entièrement textuel. L’histoire est intrigante puisqu’un astronaute perdu sur une planète éloignée tente de communiquer avec vous. Le jeu vous envoie même des notifs comme si l’astronaute vivait sa propre vie de son côté ! Sortie le 24 février dans Apple Arcade.