Développé par Old Skull Games et Ubisoft Montpellier, Valiant Hearts: Coming Home (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure historique poignant… exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Second volet de l’excellent Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, Valiant Hearts: Coming Home met en scène deux frères, Freddie et James, qui devront survivre dans l’enfer des tranchées dans l’espoir de se retrouver à la fin du conflit. Le joueur dirigera au final les destinées de 4 personnages au travers de niveaux toujours aussi bien dessinés (dans le plus pur style de la BD franco-belge moderne). Lors de leurs périples, ces « héros » rencontreront d’autres personnages issus du premier volet.

Le gameplay mixe les phases d’exploration, d’aventure, d’action et de puzzles, et reste toujours accessible : la progression est ici plus importante que le skill. Plongé dans le cadre historique de la première guerre mondiale, le joueur se retrouvera tantôt en pleine offensive Meuse-Argonne, ou lors de la période nettement plus joyeuse de l’armistice. Un très beau titre, qui se paye le luxe d’offrir une véritable proposition ludo-éducative…