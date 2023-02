DXOMARK, société française bien connue pour son laboratoire technologique d’analyse de la qualité de la photo, de l’affichage, de la batterie et de l’audio de nos appareils électroniques, a eu l’idée assez insolite (mais pourquoi pas ?) de faire une petite étude sur les meilleures apps mobiles à utiliser… pour enregistrer la musique lors d’un concert ! 4 modèles sont passés sur le grill, soit l’iPhone 14 d’Apple, le Google Pixel 7 Pro, le Samsung Galaxy Z Fold4, et le Xiaomi 12T. Les résultats sont assez étonnants puisqu’après une longue batterie d’analyses du timbre, de la dynamique et des artefacts de chaque séquence audio enregistrée en « live », il s’avère que ce sont bien les apps natives d’enregistrement de l’audio qui sont les plus efficaces, aussi bien sur iOS que sur Android.

Le classement des apps diffère ensuite, ce qui est pour le moins étonnant car il s’agit globalement du même top 5, soit l’app native, TikTok, Instagram Stories, Instagram Live et Facebook Live ! Il se trouve en fait que ces apps ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon selon qu’elles tournent sur iOS ou sur Android. Ainsi, l’enregistrement sonore est moins performant sur le Facebook Live iOS que sur le Facebook Live Android, sur Instagram Live, le son est enregistré en mono sur iOS alors qu’il est en stéréo sur Android. Avec TikTok c’est l’inverse, l’app est plus performante sur iOS pour les enregistrements audio « live ». En revanche, c’est le match nul parfait avec l’app Instagramm Stories. tous les détails de l’étude sont ici.