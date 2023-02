Michael Bennet, un sénateur américain démocrate du Colorado, demande à Apple et Google de bannir l’application TikTok respectivement sur l’App Store et sur le Play Store. Il évoque des raisons de sécurité nationale.

Le réseau social TikTok est contrôlé par le groupe chinois ByteDance et celui-ci a déjà été accusé de collecter les données des utilisateurs pour ensuite les partager avec le gouvernement chinois. La société a toujours démenti ces accusations, mais les doutes subsistent chez certains politiques, notamment aux États-Unis.

Voilà donc le sénateur américain Michael Bennet qui a rédigé une lettre adressée à Tim Cook (patron d’Apple) et Sundar Pichai (patron de Google) pour leur demander de bannir TikTok, affirmant qu’aucune entreprise soumise aux « diktats du Parti communiste chinois ne devrait avoir le pouvoir d’accumuler une telle quantité de données sur le peuple américain ou de fournir du contenu à près d’un tiers de notre population ». Il écrit :

La vaste influence de TikTok et sa collecte agressive de données constituent une menace spécifique pour la sécurité nationale américaine en raison des obligations de sa société mère en vertu de la loi chinoise. L’article 7 de la loi chinoise sur le renseignement national décrète que toute organisation ou tout citoyen doit soutenir, aider et coopérer avec le travail de renseignement de l’État. L’article 14 donne aux agences de sécurité de l’État chinois le pouvoir d’exiger la coopération d’entreprises comme ByteDance, tandis que les articles 16 et 17 permettent aux agents de renseignements d’accéder aux matériaux et fichiers pertinents et d’utiliser ses outils et installations de communication.