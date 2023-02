Malgré l’échec du Gear VR, Samsung n’en a pas fini avec le secteur de la réalité virtuelle/mixte. En marge de la présentation de sa nouvelle gamme S23, le géant asiatique a annoncé un partenariat avec Google et Qualcomm concernant un projet relatif à la XR (réalité mixte). Qualcomm aurait bien entendu en charge le ou les processeurs de ce futur casque/lunettes XR tandis que Google fournirait la partie software (OS et services).

Si on lit bien entre les lignes des déclarations que TM Roh, patron de la division Expérience mobile chez Samsung, a accordé au Washington Post, il semble déjà acquis que Samsung fera de son casque un concurrent direct du futur Reality Pro d’Apple. La firme sud-coréenne semble même valider par avance la stratégie d’Apple de lancer sur le marché, « day one », un casque XR accompagné d’un riche écosystème (le gros point faible de tous les casques XR actuels). « Nous pensons que l’écosystème doit être prêt pour que le produit soit lancé et pour que le produit réussisse également », a ainsi déclaré Roh. « Et comme vous le savez, il y a eu de nombreuses tentatives par d’autres sociétés jusqu’à présent, mais pas aussi réussies qu’espérées parce que peut-être l’écosystème n’était pas aussi prêt qu’il aurait dû l’être. »

Forcément, les décideurs de chez Samsung sont parfaitement au courant de ce qui se trame chez Apple après la pluie de « leaks »et de fuites de ces derniers mois. Samsung sait donc très bien qu’Apple peaufine un écosystème « prêt à l’emploi » pour son casque Reality Pro, à l’instar de ce qui a été fait pour l’iPhone. La firme de Cupertino livrerait ainsi un casque XR avec sa messagerie (et ses avatars VR), un outil de création d’espaces VR personnalisés, un navigateur, une version de Plans visualisable en VR, un FaceTime VR, et bien sûr l’ensemble des services Apple. Apple TV+ proposerait déjà du contenu spécifiquement créé pour la VR (et au pire on aura droit à un écran VR géant et 4K pour regarder les séries), toutes les apps de l’App Store seraient compatibles (mais resteraient affichées en 2D) et une section d’Apple Arcade proposera aussi des jeux en VR.

Il est fort probable aussi qu’Apple Music, Apple Fitness+ ainsi que certains des outils de la suite iWork embarqueront dans l’aventure XR. Et si l’on veut être tout à fait exhaustif, on peut parier sans trop de risques qu’Apple consacrera une grosse partie de la présentation du casque à montrer qu’il sera possible de s’en servir pour travailler, comme si le Reality Pro n’était en fait que le Mac du futur. Samsung a compris ce qui se trame, et semble bien décidé à faire partie des wagons qui se raccrocheront une nouvelle fois à la locomotive Apple.