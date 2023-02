Castle Crumble (Lien Apple Arcade) est de sortie dans le service par abonnement d’Apple. Ce petit jeu du studio indé Orbital Knight est une sorte d’Angry Birds mais à la sauce médiévale : pas de cochons verts à faire tomber ici mais des châteaux à détruire. La vue en 3D (et à la première personne) est ce qui distingue le plus Castle Crumble de son illustre prédécesseur. Pour le reste, on retrouve les différents types de projectiles (ici des boulets, des coffres de TNT ou des …lasers) et bien sûr de jolis châteaux qu’il va falloir réduire en poussière.



Les graphismes low poly sont vraiment maitrisés et le moteur physique, essentiel pour ce type de jeu, est de très bonne facture, les destructions étant détaillées au possible. Ce point est important car c’est le réalisme du moteur physique qui procure cette sorte de plaisir (un peu infantile) de la destruction, un plaisir qui peut vite tourner à l’addiction (les piafs en colère en savent quelque chose…). Au final, on tient ici un bon petit jeu à faire entre deux trucs importants… ou entre deux articles ;) Castle Crumble est immédiatement disponible dans Apple Arcade (5 euros/mois)