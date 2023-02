Après un faux départ et bien des atermoiements des autorités administratives, Apple Pay s’apprêterait vraiment à faire ses grands débuts en Corée du Sud. La Financial Services Commission s’était penchée sur le contrat d’exclusivité qui liait Hyundai à Apple Pay, et il a finalement été décidé d’annuler ce deal : « Durant le processus d’autorisation, Hyundai Card a décidé de supprimer la clause d’exclusivité qui était incluse dans le contrat initial. Par conséquent, d’autres sociétés de cartes de crédit peuvent signer un contrat avec Apple pour fournir le service Apple Pay en Corée à tout moment. » a ainsi précisé l’un des responsables de la FSC. Hyundai Card pourra juste bénéficier du service un peu en avance, notamment dans les boutiques de Costco, Lotte Himart, Ediya, Mega Coffee, KFC etc.

Ce nouvel arrangement ne doit pas être si défavorable que cela à Apple puisqu’Apple Pay pourra désormais être compatible avec l’ensemble des cartes de paiement utilisées en Corée du Sud. Pour rappel, la FSC avait bloqué le lancement d’Apple Pay chez Hyundai Card quasiment à la dernière minute : des publicités annonçant la disponibilité d’Apple Pay étaient même déjà visibles à Séoul ! Finalement, en plus de Hyundai Card, Apple Pay sera aussi compatible avec les cartes de crédit de Shinhan, Samsung (et oui !) et de BC.