Reality Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, pourrait coûter extrêmement cher lors de son lancement, les derniers tarifs à fuiter étant proches des 3000 dollars. Même avec ses écrans 4K micro-OLED, ses lentilles pancake, les 14 capteurs et toute la panoplie du tracking (face-tracking, eye-tracking, hand-tracking, leg-tracking), il sera bien difficile à Apple de justifier une telle somme, à moins que… le Reality Pro ne soit vendu comme une sorte de Mac de nouvelle génération. Cette thèse, c’est celle du youtubeur Nowtech, et elle ne manque pas d’attrait.



Selon Nowtech, le Reality Pro serait lancé par Apple non pas comme un simple accessoire supplémentaire mais comme une nouvelle gamme de produit aussi importante qu’a pu l’être l’iPhone ou le tout premier Macintosh. Et comme pour toutes les gammes de produits vraiment importantes depuis le Mac, Apple va « nous refaire le coup du « votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur » » ; en d’autres termes, si le Reality Pro sera bien capable de lire des contenus (Apple Music, jeux Apple Arcade, Apple TV+, navigation internet), Apple va surtout présenter son casque comme un outil de production, ce qui expliquerait en outre pourquoi le Reality Pro embarquerait un logiciel de création facile d’environnement VR.

Avec deux dalles 4K micro-OLED et deux processeurs d’une puissance de calcul proche ou supérieure au M2, le Reality Pro pourra émuler un poste de travail Mac absolument n’importe où… et dans un confort d’utilisation total : la 4K par œil assurera un affichage haute définition sans concession tandis que le mode AR permettra de placer des écrans virtuels de toute taille devant soi, comme si ces écrans étaient bien situés physiquement dans l’environnement réel. En somme, un poste de travail à la fois très haut de gamme (les moniteurs géants coûtent cher, les Mac M2 aussi) et en même temps ultra portable ! A ce positionnement axé vers les performances et la productivité, Apple rajoutera bien sûr l’intégration dans un écosystème complet, et parfaitement taillé pour la VR, d’Apple TV+ à iMessage… Et vous cher lecteur, croyez vous à ce positionnement du Reality Pro comme Mac « new gen » ?