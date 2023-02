Endling – Extinction Is Forever (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad) est un très joli jeu d’aventure narratif d’Herobeat Studios. Ce jeu à la DA low poly particulièrement soignée est déjà disponible depuis plusieurs mois sur consoles/PC, et les retours des joueurs sont assez élogieux. Le but du jeu est pourtant simple puisqu’il s’agit de diriger toute une famille renard (sans le papa renard) le long de niveaux semés d’embuches. Outre la belle DA, les animations sont assez remarquables pour un jeu indé de cette envergure, et l’on peut aussi féliciter le travail effectué sur la superbe BO (vraiment remarquable).



Le gameplay mélange les phases de plateforme, d’exploration et d’infiltration, le tout restant parfaitement jouable sur l’écran tactile de l’iPhone. Même si les obstacles rencontrés ne mettront jamais vos neurones longtemps à rude épreuve, le voyage reste tout de même fort agréable, d’autant que le jeu délivre un message aussi simple que puissant sur la nécessité de préserver l’environnement naturel. Le niveau de la forêt en flamme, sans aucun doute le plus saisissant d’Endling – Extinction Is Forever, nous rappelle à quel point l’homme est capable de détruire en un claquement d’allumettes ou de cigarettes ce que la nature met des dizaines d’années à faire émerger.