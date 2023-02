Les bruits courent depuis quelques jours qu’Apple aurait pris la lourde décision de lancer un iPhone 15 Ultra dès cette année, équivalent de l’Apple Watch Ultra pour la gamme Apple Watch. Ce modèle ultra premium (forcément) disposerait de composants hauts de gamme, et notamment d’un bloc photo de compétition voire d’un capteur Face ID sous l’écran encore plus invisible que ne l’est celui situé sous la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Et bien sûr, ce modèle serait cher, encore plus cher que le modèle Max, de quoi faire hurler ceux qui disent, peut-être pas à tord cette fois, qu’Apple est (re)devenu une marque « pour les riches ».

It's just for fun, of course. It doesn't based on leaks. I simply adapted the design of the Watch Ultra and combined it with a smaller Pro. — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) February 6, 2023

Le designer Jonas Daehnert s’est amusé à réaliser un concept 3D de cet appareil. 12 mm d’épaisseur (tout de même), châssis en titane, un bloc photo parfaitement enchâssé au dos, pour un design finalement très proche de celui des modèles actuels tout en reprenant un peu les codes de l’Apple Watch Ultra. A noter que le rendu 3D a été réalisé avec les outils Rhinoceros 3D et Keyshot. Et vous chers lecteurs, vous sentez vous prêts à aller voir votre banquier pour acheter ce modèle encore plus haut de gamme que le plus haut de gemme des iPhone actuels ?