Apple a aujourd’hui modifié son site Internet avec notamment du changement sur la partie supérieure. On retrouve désormais des menus déroulants afin de trouver rapidement les pages individuelles de chaque produit.

Auparavant, la barre de navigation du site d’Apple était statique et ne comportait aucun type de menu déroulant. Cela signifie que vous deviez cliquer sur un élément de la barre de menu pour afficher plus de détails, après quoi vous étiez redirigé vers la page dédiée à cette catégorie de produits.

Sur ordinateur, il suffit maintenant de passer le curseur sur les mots Store, Mac, iPad, iPhone, Watch, AirPods, TV & Maison, Divertissement, Accessoires ou Assistance pour avoir le droit à quelques options. La section iPhone par exemple permet de rapidement se rendre sur les pages consacrées aux iPhone SE, 12, 13, 14 et 14 Pro. On peut également se rendre rapidement sur d’autres catégories, comme celles d’acheter un iPhone, découvrir les accessoires, avoir le droit à la reprise et plus encore comme iOS 16, iCloud, Apple Pay et Siri.

Sur mobile, il faut toucher les deux barres latérales dans le coin supérieur droit pour avoir le droit à un menu similaire. On peut ensuite toucher une catégorie de produits pour avoir accès aux sous-catégories.

Les changements sont en place dès maintenant depuis apple.com.