Si le trailer de Hot Wheels: Rift Rally vous dit quelque chose c’est sans doute parce que le jeu a été développé par Velan Studios, à qui l’on doit Mario Kart Live: Home Circuit, un jeu de course hybride mélangeant de véritables « tutures » radiocommandées avec l’affichage AR (alors sur Switch). Ici, c’est exactement la même, sauf que les voitures Hot Wheels ont remplacé super Mario, Donkey Kong et ses potes. En gros, la boite du jeu propose un pack de deux véhicules, des piliers de pour le traçage du circuit et bien sûr une application iOS (ou PS4/PS5).

Lorsque les voitures roulent vraiment sur le circuit improvisé (tout autour de la table du salon par exemple), on voit l’avant du véhicule sur l’écran de l’iPhone grâce à la mini caméra embarquée. A cela se rajoute des effets graphiques et animées qui viennent s’afficher en surimpression de l’image vidéo. Bon, regardez le trailer, ce sera plus simple… La boite de base avec un véhicule Caméléon vous en coûtera tout de 129,99 dollars voire 149,99 dollars pour une version collector du même véhicule accompagné d’une voiture spéciale Hot Wheels et d’un autre véhicule à débloquer. Le jeu et ses accessoires sera disponible à la vente le 14 mars prochain (même en France ?).