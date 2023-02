Après les Etats-Unis et le Japon, au tout de la Suisse. Gaëtan Lathion, porte-parole de la police cantonale valaisanne, a déclaré aux micros de la Radio-Télévision-Suisse (RTS) que les faux appels d’urgence s’étaient multipliés depuis le début de l’année : « On en répertorie 65 […] ce qui représente en moyenne deux appels par jour de ce type » indique le porte parole. Ces faux appels, générés automatiquement par la fonction de détection d’accident incluse dans les iPhone 14, concernent principalement le Canton du Valais et ses stations de ski très prisées des Suisses et des touristes.

Contactée à ce sujet, Apple a de nouveau fait le gros dos en rappelant que la dernière mise à jour est sensée corrigée le phénomène. alors soit la MaJ ne corrige pas grand chose (ou mal), soit certains skieurs n’ont pas encore mis à jour leur iPhone 14 ce qui est tout à fait possible. Dans tous les cas, la firme de Cupertino doit pouvoir faire mieux (et mieux communiquer lorsqu’elle est en tord), même si l’on doit noter que la fonction décriée a aussi déjà sauvé un certain nombre de vies. depuis son lancement.