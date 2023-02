Décidément, Netflix fait vraiment feu de tout bois pour devenir une alternative plus que crédible à un Apple Arcade à bout de souffle. Quelques jours à peine après la sortie de l’excellent d’Ubisoft Montpellier, le géant du SVoD annonce l’arrivée prochaine de deux titres, Highwater et Dust & Neon. Pour rappel, ces deux jeux pourront être uniquement joués sur mobile par les abonnés Netflix. Hihgwater, annoncé initialement sur PC, est un jeu d’aventure narrative post-apo qui bénéficie d’une jolie DA low poly et d’une ambiance sonore atmosphérique. La date de sortie n’est pas encore précisée.



Quant à Dust & Neon, il s’agit d’un twin stick shooter roguelite avec un poil de tactique et mettant en scène des androïdes cow-boy. La réalisation générale a l’air de très bon niveau et les bastons bien dynamiques. Le gameplay et le côté futuriste des armes rappellent beaucoup Tesla vs Lovecraft (déjà disponible sur iOS). Dust & Neon sera disponible dans l’App Store le 16 février. Pendant ce temps là sur Apple Arcade on attend avec impatience un clone de Farmville (non) et deux titres déjà disponibles dans l’App Store depuis plus de 5 ans (Riptide GP et Lifeline). Bof bof bof…