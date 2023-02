Si la plupart des premiers testeurs louent les performances photo des derniers Galaxy S23 (surtout le modèle Ultra qui bénéficie d’un capteur à 200 mégapixels), les flagships de Samsung restent toujours à la traine des iPhone en puissance de calcul « brute ». Un premier comparatif établi à partir du test de bench Geekbench 5 se montre assez cruel sur ce plan avec les derniers nés de Samsung. Dans les tests monocoeur, les résultats des S23 équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 2 oscillent entre 1400 et 1500 points, soit en deçà des 1700 points des… iPhone 13 et iPhone 13 Pro ! Les iPhone 14 Pro sont loin devant avec un peu plus de 1870 points.

Les résultats des tests multicoeurs sont un peu moins embarrassants pour les S23. cette fois, les Galaxy S23 et S23+ battent d’une courte tête les iPhone 13 Pro avec un peu plus de 4700 points, mais étrangement, le Galaxy S23 Ultra reste à la traine, derrière des modèles d’iPhone lancés sur le marché en 2021 ! Là encore, les iPhone 14 Pro et leur puce A16 prennent leur distance, jusqu’à 5384 points pour le Pro Max.