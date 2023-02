Interviewés récemment par le journaliste Matthew Panzarino de TechCrunch, Tim Millet, VP architecture des plateformes et des technologies matérielles, et Bob Borchers, VP marketing produit, se sont longuement exprimés sur le développement des nouveaux Mac dotés d’une puce Apple Silicon (M1, M2). Hormis les propos sans surpris autour de la nécessité de se passer d’Intel, les deux dirigeants ont abordé un sujet nettement plus croustillant, celui du retour des gros jeux AAA sur les Mac : Bob Borchers explique ainsi que de plus en plus d’éditeurs de renom reviennent vers le Mac, et notamment Capcom, à qui l’on doit la franchise tarrifiante des Resident Evil.

Resident Evil Village est désormais attendu sur macOS, et si l’on en croit Borchers, Capcom se serait rapproché d’Apple aider ce dernier à améliorer certaines fonctions d’affichage de Metal 3, le moteur de rendu de macOS. Ces améliorations, comme MetalFX, sont d’ailleurs prises en charge par Resident Evil Village, au point que la version Mac du jeu est très proche de la version PC (avec un gros GPU derrière) alors même que le GPU intégré du M1 ou du M2 n’est bien sûr pas aussi puissant qu’une carte graphique dédiée.

Les deux VP d’Apple son ainsi convaincus que les puces graphiques des Apple Silicon permettent une adaptation « good enough » des gros AAA du moment, mais encore faudrait-il que les éditeurs trouvent un réel intérêt à développer pour une plateforme qui, au mieux, représente 10% de la base installée d’ordinateurs personnels…