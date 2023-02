Voilà qui n’est pas banal ; du tout même. Il y a un an environ, le vidéaste Olli Huttunen diffusait le court métrage (depuis multi primé) IDEA ; ce court très court (3 minutes et 14 secondes) raconte les tribulations d’une petite bestiole blanche rebondissant sur des paysages filmés de haut à la verticale (visiblement à partir d’un drone). Surprise donc, le studio TLR Games annonce qu’un jeu basé sur ce court métrage et portant le même nom, sortira bientôt sur iOS, mais aussi sur Android, Steam et Nintendo Switch. Sachant que le jeu reprendra les éléments « physiques » de la vidéo, il sera sans doute beaucoup plus cohérent d’y jouer avec un smartphone que sur l’écran de sa télé ou le moniteur du PC.

Un petit coup d’œil sur le trailer ci-dessus permet de constater l’extrême ressemblance entre la vidéo (ci-dessous) et le jeu. L’objectif consistera à diriger la petite bestiole blanche jusqu’à la fin du niveau, sachant que le niveau c’est ce paysage vu de drone (filmé en 4K). Le jeu garde même des éléments animés, si bien que l’on a vraiment l’impression de se retrouver avec une version interactive du court métrage initial ! IDEA sera disponible le 8 mars prochain sur iOS, Android, PC et Nintendo Switch.