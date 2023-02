Apple TV+ annonce aujourd’hui que la série Téhéran aura le droit à une saison 3. Le casting s’étoffe aussi avec Hugh Laurie qui débarque. L’acteur britannique est notamment connu pour avoir incarné le docteur Gregory House dans la série Dr House.

Hugh Laurie incarnera Eric Peterson, un inspecteur nucléaire sud-africain. Il sera aux côtés de Glenn Close, Niv Sultan, qui reprendra son rôle d’agent du Mossad, Tamar Rabinyan, ainsi que Shaun Toub et Shila Ommi, et des nouveaux venus Sasson Gabai, Bahar Pars et Phoenix Raei.

« Nous sommes ravis que le brillant Hugh Laurie rejoigne Niv et le casting incroyablement talentueux dans une nouvelle intrigue qui a tout d’une saison inoubliable », a déclaré Morgan Wandell, responsable des programmes internationaux pour Apple TV+.

La série suit Tamar Rabinyan (Niv Sultan), une agente pirate du Mossad qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité. Après avoir pris la poudre d’escampette à la fin de la deuxième saison et avoir été ébranlée par la perte de ses plus proches alliés, Tamar doit trouver un moyen de se réinventer et de regagner le soutien du Mossad si elle veut survivre.

Apple TV+ ne précise pas encore quand la saison 3 de la série Téhéran sera disponible sur la plateforme de streaming. Le service rappelle par contre que les deux premières saisons sont toujours disponibles.