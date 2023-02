Microsoft prépare le support natif des Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2 pour son application Skype. Une bêta est disponible dès maintenant, il faudra attendre quelques semaines pour avoir la version stable.

Selon Microsoft, sa nouvelle version de Skype qui supporte nativement les Mac Apple Silicon « change la donne ». Le groupe assure qu’elle est trois fois plus rapide que la version Intel. « Dites adieu aux appels lents et fastidieux, et bonjour aux performances rapides comme l’éclair avec une qualité audio et vidéo cristalline », écrit la société.

Cela ne s’arrête pas là en réalité, puisque Microsoft affirme que sa nouvelle version « offre une expérience inégalée, en fournissant des performances et une fiabilité maximales », tout comme elle propose « des connexions d’appel plus rapides et plus fiables, afin que vous puissiez rester en contact avec les personnes qui comptent le plus pour vous ».

200 ms avec la version Intel vs 70 ms avec la version Apple Silicon

Ceux qui souhaitent tester la bêta dès maintenant peuvent la télécharger en se rendant à cette adresse. Quant à la version finale, il n’y a pas encore de date, mais on peut imaginer que ce sera dans quelques semaines.

La dernière grosse mise à jour en date de Skype sur Mac remonte à 2021 avec une nouvelle interface et des nouveautés, comme la traduction en temps réel. Microsoft a donc mis du temps à proposer une version native pour les Mac Apple Silicon, qui permet de mieux exploiter la puissance et réduire la consommation d’énergie, mais voilà qu’elle arrive.