Annoncé lors des Game Awards, le DLC Returns to Castlevania du superbe roguelite Dead Cells (Lien App Store – 10,99 euros – iPhone/iPad) a enfin une date de sortie sur PC et consoles, et comme chacun devrait le savoir, la disponibilité du DLC sur mobile suit de quelques semaines. Coup double pour Motion Twins (forcément) qui nous dévoile donc à la fois la date de lancement ainsi qu’un trailer de gameplay franchement irrésistible. Le DLC Returns to Castlevania sera donc disponible le 6 mars prochain sur les versions consoles et PC du jeu et les courageux qui font le jeu sur iPhone auront désormais de bonnes raisons d’attendre. Les quelques extraits de gameplay dévoilés envoient en effet du lourd, du très loud même, au point que la question se pose toujours de savoir si ce DLC ne sera pas l’un des meilleurs Castlevania tout court.

Le plus épatant, c’est sans aucun doute la réussite du mixte entre la DA originelle de Dead Cells et le style propre aux jeux de la franchise Castlevania. La greffe a parfaitement pris, et l’on y retrouve même la saveur des tous premiers Castlevania, façon « gros pixels ». Même satisfaction pour les armes et les monstres rencontrés qui là encore sonnent juste. Et puisque l’on parle de « sonner » , la BO s’annonce tout simplement grandiose. Vivement !