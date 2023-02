Le client BitTorrent Transmission 4 est disponible dans sa version finale, et c’est une blle évolution puisque le logiciel est désormais pleinement compatible avec les processeurs Apple Silicon (M1 et M2), ce qui devrait se traduire par un gros boost de performances. La compatibilité avec les nouvelles puces d’Apple est assurée par un code binaire universel (les Mac Intel sont toujours supportés donc). Le développeur affirme que ces changements ont permis de réduire de 18% le volume de lignes de code. Conséquent.

Au delà de ce gain de perfs attendu, l’interface de Transmission a été remaniée pour mieux coller au style de macOS. Ce n’est pas la révolution certes, mais les évolutions sont intéressantes à l’instar de la nouvelle barre d’outils « appleisée » . On note aussi que la nouvelle icone de l’application a été dessinée par le designer reconnu Rodger Werner. Joli certes mais plus anecdotique. sur la partie plus technique, le logiciel gère le protocole BitTorrent v2 (pas encore standardisé néanmoins). On notera enfin que Transmission 4 est entièrement localisé en français et son code est disponible sur GitHub.

