L’iPhone 14 et l’iPhone 13 Pro ont en commun un processeur identique (le A15), ce qui a logiquement abouti à des benchs similaires aux tests Geekbench 5.0. Pas si vite nous dit aujourd’hui Richard Dinh, directeur design de l’iPhone, dans les colonnes du journal The Sydney Morning Herald. Car pour Dinh, l’iPhone 14 est capable de fournir sa puissance maximale sur une plus longue durée que l’iPhone 13 Pro, et serait donc moins susceptible de « throttling » (soit une baisse dynamique des perfs pour s’adapter à l’augmentation interne de la chaleur dans l’iPhone).

Mieux pensé que l’iPhone 13 Pro en terme de dissipation thermique, l’iPhone 14 disposerait en effet d’une structure centrale en aluminium qui agirait comme un réceptacle à chaleur. « Cette structure centrale plane aide à dissiper plus de chaleur sur toute la surface de manière plus cohérente » précise Dihn. Le VP d’Apple fournit d’autres raisons de basculer sur l’iPhone 14 et cite en vrac un poids plus léger, une réparabilité accrue, un meilleur capteur photo en basse lumière, ainsi qu’une batterie plus résistante. Gageons que ces déclarations viennent du coeur et ne sont pas motivées par les mauvaises ventes supposées des iPhone 14 et iPhone 14 Plus (ironie…).