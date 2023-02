Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 2 de son programme jeunesse Bretzel et les bébés chiens. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming dans deux semaines.

Quand votre papa est le teckel le plus long du monde, vous grandissez littéralement d’une toute nouvelle manière ! Faites la connaissance de Bretzel et les bébés chiens, une famille chien moderne et unique en son genre qui ne cesse de flairer de nouveaux moyens de « laisser son empreinte » dans sa ville natale de Toutouville et de la rendre meilleure pour leurs voisins et leurs amis à quatre pattes.

Il n’y a pas d’informations publiques sur le casting vocal français, mais celui en anglais comprend Mark Duplass, qui joue notamment dans la série The Morning Show sur Apple TV+. Il est accompagné par Nasim Pedrad (notamment vue dans le film Aladdin), Milo Stein, Alex Jayne Go, Max Mitchell, Amari McCoy et Gracen Newton.

La première saison comprend neuf épisodes. Les huit premiers sont sortis à la même date, à savoir le 11 février 2022. Il y a ensuite eu le neuvième épisode le 2 décembre. Voilà maintenant que la saison 2 de Bretzel et les bébés chiens débutera sur Apple TV+ le 24 février. Il y a aura a priori tous les épisodes disponibles à cette date.