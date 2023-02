1Password dit adieu aux mots de passe en les remplaçant par des passkeys, qui sont plus difficiles à voler et rendent la connexion plus rapide et plus sûre. Le gestionnaire de mots de passe va donc évoluer et s’adapter, notamment parce que des sociétés comme Apple veulent aussi mettre un terme aux mots de passe tels que nous les connaissons.

Créées sur des normes ouvertes et éprouvées, les passkeys sont l’alternative moderne aux mots de passe. Les utilisateurs auront bientôt la possibilité de créer et de déverrouiller leur compte 1Password en utilisant uniquement une passkey.

Aussi pratique que soit la biométrie, elle ne remplace pas réellement le mot de passe, elle ne fait que le masquer. C’est pourquoi 1Password vous demande de taper votre mot de passe périodiquement. Si les passkeys utilisent également la biométrie, elles vont plus loin et éliminent entièrement le mot de passe sous-jacent. Elles sont créées sur la même base de sécurité que la clé secrète de 1Password, mais sans nécessiter de mot de passe.

« Tout ce dont vous aurez besoin pour vous connecter à 1Password, déverrouiller vos coffres-forts et accéder en toute sécurité à vos données, c’est de votre propre passkey », notent les développeurs. Voici ce que vous pouvez faire avec les passkeys :

Créez un compte 1Password sans mot de passe ni clé secrète.

Connectez-vous sur de nouveaux appareils en toute simplicité.

Utilisez votre téléphone pour déverrouiller 1Password sur votre Mac, PC, et dans le navigateur.

Accélérez l’intégration des utilisateurs de l’entreprise, des amis ou de la famille.

Utilisez les authentificateurs biométriques intégrés partout où vous utilisez 1Password, y compris sur le Web.

Tout cela sera disponible dès cet été du côté de 1Password. Il n’y a pas encore une date précise.