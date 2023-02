Au moment de configurer l’Apple TV, l’utilisateur doit accepter les mentions légales d‘iCloud afin de réellement pouvoir utiliser le boitier multimédia. Le problème est qu’il faut passer par un iPhone ou iPad pour accepter les conditions et tout le monde n’a pas un appareil mobile d’Apple.

Une photo a fait un petit buzz le mois dernier sur Twitter. Un employé de Google a acheté une Apple TV puis l’a configurée, jusqu’à ce qu’il tombe sur la page lui demandant de valider les conditions d’iCloud. Le problème est qu’il n’avait pas d’iPhone ni d’iPad, tout comme il n’avait pas d’autres appareils Apple à sa disposition. Une parade a été trouvée (consistant à se déconnecter de son compte puis reconnecter), mais il est certain qu’une solution basique serait la bienvenue.

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

