Apple a ajouté deux produits à son refurb, à savoir la boutique pour les produits reconditionnés, avec l’iPad mini 6 et l’iPad Pro M1. C’est la première fois que ces deux tablettes débarquent sur le refurb, pour l’instant aux États-Unis. Les autres pays y auront bientôt le droit.

On retrouve l’iPad mini 6 reconditionné avec 64 Go de stockage pour le prix de 419$, contre 499$ en temps normal, soit une remise de 16%. Il y a également la variante avec 256 Go d’espace de stockage pour le prix de 549$, au lieu de 649$ neuf, soit une remise de 15%.

L’iPad mini 6 a fait ses débuts en septembre 2021. La tablette dispose d’un écran bord à bord et d’un design semblable à celui de l’iPad Air, avec le capteur d’empreintes Touch ID au niveau du bouton d’alimentation. C’est la plus petite tablette d’Apple avec un écran de 8,3 pouces.

Vient ensuite l’iPad M1 Pro reconditionné. Il y a plusieurs variantes ici, selon la couleur, la capacité de stockage et la connexion (Wi-Fi ou Wi-Fi + cellulaire). Le modèle le moins cher propose 128 Go d’espace de stockage et se veut uniquement Wi-Fi. Le tarif est de 639$, au lieu de 749$ neuf, soit une remise de 17%. Si l’on prend le modèle le plus cher, on se retrouve avec 2 To d’espace de stockage et le support du Wi-Fi. Le prix est de 1 829$, au lieu de 2 149$ neuf, soit une remise de 15%.

L’iPad Pro M1 a vu le jour en 2021. Il embarque la puce M1, la même que l’on retrouve dans certains Mac.