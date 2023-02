Riptide GP: Renegade, l’excellent et sous-coté jeu de course futuriste, débarque aujourd’hui dans le service par abonnement Apple Arcade en version « + » (pas de pubs, pas d’achats intégrés et parfois de petites améliorations techniques). Très orienté arcade, Riptide GP: Renegade+ propose des courses en hydro-jet sur des circuits spectaculaires blindés de raccourcis et de passages périlleux. Pour varier le tout, les pilotes peuvent aligner des figures en course et les flics locaux interviennent lorsqu’on fait trop de grabuges ! C’est fun, terriblement fun, et il est possible d’y jouer en solo (+mode ghost), en multi en ligne jusqu’à huit joueurs, et même en LAN (local) sur écran partagé jusqu’à 4 joueurs, mais uniquement cette fois avec la version Apple TV.



Techniquement, et au vu de l’ancienneté du titre (2016 tout de même), ce Riptide GP: Renegade+ tient vraiment bien la route, notamment le rendu de l’eau et des vagues qui est franchement épatant. La jouabilité est irréprochable (même en pur tactile), mais l’on conseillera tout de même les manettes pour exploser les scores. Le grand nombre de circuits ainsi que la possibilité d’améliorer son hydro rajoutent de la durée de vie à ce titre assez addictif et rapide à prendre en main.