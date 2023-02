Le marché du PC est en recomposition rapide. Intel parvient tant bien que mal à résister à AMD (voir tableau ci-dessous), mais c’est finalement un autre fabricant de processeur qui est en train de tailler dans le gros gâteau de l’ordinateur personnel (un gâteau un peu moins gros depuis quelques trimestres). Counterpoint juge ainsi que l’an dernier, 13% des ordinateurs portables commercialisés étaient équipés d’une puce ARM, et que 90% de ces ventes étaient le fait d’Apple et de ses MacBook sous processeurs ARM Apple Silicon (gammes M1 et M2). Force est d’ailleurs de constater que contrairement à ce qu’avaient prévu un certain nombre d’analystes, c’est cette part du laptop sous ARM qui piquera des parts de marché à Intel dans les années qui viennent, tandis qu’à contrario la part d’AMD se mettra à décroitre, comme celle d’Intel en somme.

De fait, les MacBook ont terminé 2022 avec une part de marché de 10 à 11% selon les analystes, en très forte progression par rapport aux 7 à 8% de 2021. Les ventes de Mac augmentent vite, très vite, et le coup d’arrêt du Q4 2022 ne devrait pas être considéré comme une tendance pour le long terme. Si l’on en croit toujours Counterpoint, la part des laptop sous ARM devrait atteindre les 25% de Pdm en 2027 et près de 40% du marché échapperait à Intel ! Pire encore, les analystes de Counterpoint affirment que ces prévisions sont « conservatrices » , et donc en d’autres termes que les pourcentages pourraient être encore meilleurs pour les ordinateurs équipés d’une puce ARM, et donc principalement pour Apple.