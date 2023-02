Et si l’on ne faisait pas de compromis ? Un ingénieur vraiment ingénieux est parvenu à customiser un iPhone 12 mini en lui rajoutant un port USB-C… en plus du port Lightning ! Cet iPhone double-ports a vraiment belle allure, un résultat épatant qui a été obtenu après un démontage en règle de l’appareil et pas mal de fer à souder. Le deux ports fonctionnent de façon identiques lors de la connexion à un Mac et à l’iTunes Store/App Store (notamment lors de la synchronisation), mais l’on note tout de même qu’il n’est pas possible de connecter les deux ports en même temps (cela génère t-il un bug ?). Cette solution « optimale » ne sera pas exploitée par Apple : sous la pression des régulateurs européens, les iPhone 15 et 15 Pro devraient disposer d’un port USB-C en lieu et place de l’actuel port Lightning.

Ce n’est pas la première fois qu’un iPhone est modifié pour l’ajout d’un port Lightning. Le youtubeur et ingénieur Ken Pillonel avait ainsi rajouté un port USB-C sur le boitier de charge de ses AirPods, et en 2021 était parvenu à remplacer le port Lightning de son iPhone par un port USB-C. Ces chouettes bidouilles devraient disparaitre avec l’arrivée de l’iPhone 15.