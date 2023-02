C’est une véritable hécatombe. Le secteur du jeu free-to-play subit des bouleversements sans précédents depuis le début de l’année, avec une pluie d’annonces d’arrêts des serveurs pour des titres parfois lancés il y a à peine un an (comme Final Fantasy VII the First Soldier ). Square Enix vient d’annoncer que le très bon Echoes of Mana (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ne sera plus jouable à partir dès le 15 mai prochain, soit un an seulement après sa sortie au mois d’avril 2022 !



Ce JRPG-action en 2D accueillait les personnages les plus « importants » de la franchise, et bien évidemment, tout était fait pour que l’on soit tenté de passer à la caisse (principe du Gatcha !). Au final, il semble qu’Echoes of Mana n’a pas rapporté autant que ne l’espérait Square Enix. Les joueurs changeraient-il de comportements sous l’effet de l’inflation ? La très longue liste des free-to-play remisés à la casse donne en tout cas l’impression qu’il y a beaucoup moins de joueurs à être tentés par les achats in-apps ou les lootbox, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. On constate aussi que de plus en plus de joueurs se refilent des astuces pour avancer dans le jeu sans bourse délier, ce qui ne fait pas vraiment les affaires des studios.