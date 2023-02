Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont situés dans la fourchette haute des tarifs de smartphones, mais peut-être après tout qu’il en coûte beaucoup plus à Apple pour sortir des usines ces deux modèles ? Pas vraiment nous répond Counterpoint Research, qui s’est penché sur cette question épineuse : les nouveaux iPhone Pro Max n’auraient vu leurs coûts progresser que de 3,7%. Ainsi, un iPhone 14 Pro Max équipé de 128 Go de stockage NAND coûterait 464 dollars à produire. Le processeur A16 coûterait à Apple 11 dollars de plus que le A15 de l’iPhone 13 Pro Max et l’écran représenterait 20% du coût total contre 19% sur le modèle précédent. Le système de stabilisation et globalement tout le hardware relatif à la caméra embarquée aurait vu leurs coûts augmenter.

En revanche, tous les composants cellulaires (dont la puce Modem de Qualcomm) verraient leur part baisser de 14 à 13% dans le coût global de l’iPhone. En tout et pour tout, le coût de fabrication d’un iPhone 14 Pro Max serait 17 dollars supérieur à celui de l’iPhone 13 Pro Max. Pas vraiment de quoi justifier l’envolée récente des tarifs…