Meta commence visiblement à entrevoir la possibilité que le futur casque XR Reality Pro d’Apple ne ridiculise techniquement le Meta Quest Pro ou le prochain Meta Quest 3. La firme de Zuckerberg se serait ainsi donnée pour mission de disposer d’écrans Micro-OLED 4K aussi performants voire plus performants encore que ceux du Reality Pro. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, Meta collaborerait avec les sud-coréens SK Hynix et LG Display. The Elec précise même que Meta aurait déjà signé un accord avec LG Display et serait sur le point de signer un autre contrat avec SK Hynix.

Dans le détail, SK Hynix produirait les wafers en silicone tandis que LG Display se chargerait de déposer la couche OLED sur ce wafer puis de la découpe en panneaux Micro-OLED. A noter que le choix d’un wafer en silicone en lieu et place du verre ou du substrat de plastique permet d’obtenir un écran plus fin et plus petit tout en gardant une résolution extrême. Il n’y a aucune chance en revanche que ces écrans puissent embarquer dans le prochain Meta Quest 3, le coût de production des dalles Micro-OLED étant beaucoup plus élevé que celui des dalles LED (et le Meta Quest 3 ne devrait pas dépasser les 500 dollars). Pour rappel, le casque Reality Pro serait équipé de dalles Micro-OLED 4K à la résolution 2160 x 3840 pixels. Apple travaille aussi sur des dalles 8K pour un futur modèle de casque XR.