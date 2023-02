Apple a lâché il y trois jours une nouvelle publicité pour l’iPhone 14 sur sa chaine YouTube canadienne. Intitulé « Longs nights. Longer batteries » (trad : Longues nuits. Batteries plus durables), ce spot met en scène deux grandes stars de la NGL (c’est de saison), soit P.K. Subban et Joe Thornton. S’aidant de leur iPhone 14 Plus comme d’une lampe torche, les deux compères cherchent et finissent par trouveer la dent que Subban vient de perdre… sauf qu’il ne s’agit pas de la dent du champion. P.K. Subban et Joe Thornton continuent alors de chercher la dent sans trop de soucier de tomber en rade de lumière sachant que l’iPhone 14 Plus a une grande autonomie. On note au passage que les smartphones d’Apple se sont considérablement améliorés sur ce point et surclassent même la plupart de leurs concurrents sur Android.



Pour rappel, Apple estime l’autonomie de l’iPhone 14 Plus à plus de 26 heures pour le visionnage vidéo, plus de 20 heures pour le streaming vidéo et plus de 100 heures pour l’écoute musicale. En effet, c’est beaucoup.