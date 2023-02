Apple vient de proposer des mises à jour pour les Apple Watch et Apple TV, à savoir watchOS 9.3.1 (build 20S664) et tvOS 16.3.2 (build 20K672). Elles succèdent à watchOS 9.3 et tvOS 16.3.1.

Apple n’a pas très bavard concernant les nouveautés à retrouver avec watchOS 9.3.1 pour l’Apple Watch. Le groupe se contente d’évoquer des améliorations générales et des correctifs. À l’inverse, la mise à jour watchOS 9.3 était mieux détaillée :

Cette mise à jour présente un nouveau fond d’écran Unity pour rendre hommage à l’histoire et à la culture noires à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, des clés de sécurité pour Apple ID, et comprend d’autres améliorations, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre iPhone. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.

Pour télécharger watchOS 9.3.1, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. watchOS 9.3.1 va apparaître, vous pourrez lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Du côté de l’Apple TV, nous retrouvons tvOS 16.3.2. Là encore, Apple n’est pas bavard concernant les changements, se contentant d’évoquer des améliorations générales des performances et de la stabilité.

Pour mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 16.3.2, rendez-vous dans Réglages > à Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Sinon, la mise à jour se téléchargera et s’installera automatiquement au fil des prochains jours (en partant du principe que vous n’avez pas désactivé les mises à jour automatiques).