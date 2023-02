Disponible depuis peu en Chine, Street Fighter: Duel s’annonce enfin à l’international. Le jeu peut même être précommandé sur l’App Store français. Les amateurs pointilleux du titre de Capcom seront déçus d’apprendre que Street Fighter: Duel ne reprend pas le gameplay classique des Street Fighter. On se retrouve ici avec un titre free-to-play proposant des cartes à collectionner (40 personnages débloquer), des gemmes et plein d’autres choses que l’on pourra aussi se procurer via des achats in-app. Pour tout dire, le jeu prend plutôt des allures de beat them all semi-automatisé : le joueur se constitue une équipe de combattants qui passe sont temps à latter les ennemis en approche.



Chaque combattant se « recharge » durant le combat et peut ainsi user de ses coups spéciaux inspirés de ceux du véritable Street Fighter. Pas de skill ici, un gameplay ultra simplifié, mais peut-être tout de même la satisfaction de se constituer des équipes avec quelques uns des personnages les plus emblématiques de la franchise. Est-ce que cela suffisant pour motiver les joueurs alors même que le modèle du free-to-play a de moins en moins la cote avec les joueurs ? Street Fighter: Duel sera disponible sur iOS durant ce mois de février.