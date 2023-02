Samurai Shodown III (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) est l’opus de la maturité pour la franchise de SNK, et c’est un vrai bonheur de voir ce titre arcade toujours affuté débarquer sur l’App Store. Jauge de rage, nouveaux coups, effets de zoom et de parallax lors des affrontements, Samurai Shodown III marque une vraie évolution par rapport à ses prédécesseurs, et la réalisation graphique forcément vieillissante parvient toute de même à garder son charme. La collection ACA NeoGeo, désormais riche de dizaines de jeux, récupère ici l’un de ses plus beaux bijoux. Malheureusement, et comme de nombreux titres de la collection AKA, il n’est pas possible d’y jouer à la manette physique (PlayStation/Xbox ou compatible MFi).



La version mobile propose aussi des modes de difficulté, un classement en ligne, la sauvegarde et recharge rapide ainsi qu’un pad virtuel largement configurable. Les plus nostalgiques aux jeux de la Neo-Geo peuvent se jeter sur la collection AKA disponible sur l’App Store ; on y trouve notamment Sengoku 2, Top Hunter Roddy & Cathy, Samurai Shodown IV, Alpha Mission II , Metal Slug 5 , Shock Troopers, NAM-1975, ZED BLADE, PUZZLED, The King of Fighters 2002, Big Tournament Golf, King of the Monsters, Last Resort, Aero Fighters 2, Burning Fight, Robo Army, Mutation Nation, Twinkle Star Sprites, Aero Fighters 3 ainsi que Prehistoric Isle 2.