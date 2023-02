Le catalogue gaming de Netflix se remplit de quelques franchises prestigieuses. Place donc à Tomb Raider Reloaded (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un jeu d’action qui ne pourra être joué que par les seuls abonnés au service de streaming. Voici le pitch :« Armée de vos célèbres pistolets doubles, découvrez d’anciennes reliques et déjouez des pièges cachés dans cette aventure autour du monde. Franchissez les arches dorées de dangereux tombeaux souterrains situés au cœur de grottes montagneuses périlleuses, de jungles sauvages et de chutes d’eau spectaculaires. Résolvez une grande variété d’énigmes et affrontez une multitude d’ennemis et de boss, tant inédits que familiers de la franchise Tomb Raider, dont des loups assoiffés de sang, des serpents venimeux, de redoutables golems et des créatures élémentaires magiques ! «

Ne comptez pas retrouver ici un titre du niveau des Tomb Raider d’Ubisoft ou de Cristal Dynamics, mais bien plutôt un petit roguelike taillé pour le mobile, avec des niveaux générés en procédural. Le gameplay alterne entre les phases de pure action (essentiellement du shoot avec une arme upgradable, des grenades, etc.), et des petits puzzles assez simples. La réalisation ne casse pas trois pattes à un canard (même un canard sauvage), la DA est de type cartoon, mais l’on retrouve bien l’univers de Lara Croft et son agileté légendaire. La bande originale est en revanche très travaillée et tranche presque avec l’ensemble. Ce petit jeu des studios Emerald City Games et CDE Entertainment saura bien faire l’affaire entre deux séries Netflix…