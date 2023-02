Que se passe t-il lorsque l’on travaille depuis 10 ans chez Apple ? La plupart des sociétés se contenteraient d’envoyer un petit mail de félicitations, voire de ne rien envoyer du tout, mais Apple de son côté a choisi l’option… du trophée. Et attention, on ne parle pas ici d’un pin’s ou d’un colifichet mais bien d’un gros objet manufacturé avec grand soin. Le youtubeur DongleBookPro (peut-être ancien salarié d’Apple ?) a réalisé l’unboxing vidéo de cette merveille, et il faut bien reconnaitre que « le trophée des 10 ans chez Apple » a une certaine gueule. Au passage, on note que ce » 10-year Award » abandonne l’aspect cube du précédent trophée pour un design encore plus travaillé.

Et comme Apple ne se moque vraiment pas de ses salariés de longue date, la fabrication de l’objet a suscité toutes les attentions, ainsi que le précise le petit message qui accompagne cette « récompense » :« Votre trophée des 10 ans est fabriqué à partir du même aluminium de la série 6000 que nous utilisons pour fabriquer nos produits. Les rebuts du processus de production sont collectés et retravaillés pour créer un alliage 100 % recyclé et sur mesure. L’alliage est ensuite coulé en lingots, puis chaque lingot est coupé en blocs qui sont usinés pour obtenir leur taille définitive. La surface est finement sablée et les bords sont découpés avec un diamant. Le bloc est ensuite anodisé pour terminer la finition et créer une couche protectrice. Enfin, un logo Apple en acier inoxydable est fixé au centre. »