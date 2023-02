L’émeute des ouvriers de l’usine Foxconn de Zhengzhou continue de laisser des traces. Outre les pertes de commandes d’iPhone 14 Pro/Pro Max du côté d‘Apple, ces incidents auraient poussé les dirigeants de Foxconn à étendre leurs activités hors de Chine. De fait, les montées revendicatives du côté des salariés chinois poussent les géants de la supply chain et de l’assemblage de composants à chercher des mains d’oeuvre un peu plus « dociles ». Hon Hai Precision Industry (Foxconn) chercherait donc à s’implanter au Vietnam et aurait déjà signé un contrat de location avec le parc industriel de Quang Chau portant sur un site de 45 hectares. Ce contrat estimé à 62,5 millions de dollars est destiné à anticiper « les besoins opérationnels et l’expansion des capacités de production ».

Le site loué par Foxconn se situe dans la province de Bac Giang, située à l’est d’Hanoi. Fulian Precision Technology Component Co, une division de Foxconn, occupera la zone jusqu’au mois de février 2057 (la durée de location prévue par l’avance de 62,5 millions de dollars). S’il s’agit bel et bien de moins miser sur Zhengzhou, alors ce nouveau site devrait probablement produire des iPhone.