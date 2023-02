Parallels Desktop supporte désormais officiellement Windows 11 sur les Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1 et M2. Cela fait suite à un accord avec Microsoft qui a donné son feu vert pour l’utilisation de la version ARM de son système d’exploitation.

Il était déjà possible d’installer Windows 11 sur son Mac M1 ou M2 avec Parallels Desktop, mais cela impliquait de passer par la version mise à disposition des membres du programme Windows Insider. Autrement dit, il s’agissait d’une version de test. Maintenant, on retrouve le support officiel de Microsoft pour Windows 11 Pro et Windows 11 Entreprise. La version Famille est mise de côté.

Les utilisateurs de Parallels Desktop peuvent télécharger, installer et configurer Windows 11 en un seul clic. L’outil de virtualisation continue d’évoluer, permettant aux utilisateurs d’être plus productifs tout en profitant d’avoir Windows sur Mac, et en gardant macOS.

À noter qu’il vous faudra une clé pour la licence de Windows 11. Officiellement, le prix chez Microsoft est de 259€. Il est toutefois possible d’avoir des clés pour quelques euros à peine à la Fnac, chez Amazon et ailleurs. Il s’agit généralement de clés venant d’ordinateurs qui ont été assemblés puis jetés pour diverses raisons à l’usine de production. En attendant, la clé d’activation est toujours valide.

Parallels Desktop est disponible sur tous les Mac Apple Silicon, ainsi que les modèles avec processeurs Intel. Le prix est de 99,99€ pour une licence.