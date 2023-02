Si certains doutaient encore de l’orientation de plus en plus casual d’Apple Arcade, Farmside (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Apple TV) devrait finir de les convaincre tout à fait. Ce petit jeu de gestion fermière est en effet un succédané de l’ultra populaire Farmville. L’objectif est le même que dans tous les jeux du genre : le joueur « place des parcelle, sèmes des graines, récolte et recommence », une boucle de gameplay qui s’enrichit d’autres travaux de fermes comme l’élevage des poules, cochons , vaches etc. la création de « magnifiques vergers », la préparation de recettes de cuisine en utilisant les produits de la ferme ou bien encore l’achat de semences au stand d’un certain Dunn. Bien entendu, il sera possible de customiser dans le détail sont installation (couleurs, personnalisation de l’avatar, décorations à déverrouiller, etc.).



Destiné principalement aux plus jeunes (ou aux adultes qui n’ont vraiment rien d’autre à faire), ce Farmside a sans doute quelques atouts pour faire passer le temps dans une ambiance loin de toute fureur et de toute violence. Et dire que ce jeu est édité par Team 17 (Worms, The Escapists)…