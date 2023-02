C’est vendredi, jour de sorties sur Apple TV+, et en ce 17 février 2023, force est de reconnaitre qu’Apple nous gâte avec un film et deux nouvelles séries ! Les nouveautés en long métrage ne sont pas légion sur la plateforme, alors on ne boudera pas son plaisir avec l’arrivée de Sharper, un thriller à l’atmosphère étouffante réalisé par Benjamin Caron, et dont l’actrice principale n’est autre que la star américaine Julianne Moore. Le casting comprend aussi Justice Smith et John Lightgow. L’intrigue est plus que mystérieuse (Apple parle uniquement de « thriller néo-noir new-yorkais où la manipulation est reine »), sans doute pour ne pas spoiler le moindre élément du scénario.

Hello Tomorrow! est une nouvelle série en 10 épisodes de 30 minutes qui se déroule dans un univers rétrofuturiste (style années 60 et technologies modernes mélangées) et nous raconte l’histoire d’« une équipe de commerciaux emmenée par le charismatique Jack Billing (Billy Crudup), et bien déterminée à bouleverser la vie de ses clients en leur proposant d’acheter des multipropriétés sur la Lune ». Outre Crudup, le casting comprend aussi Haneefah Wood (« Truth Be Told », « One Day at a Time »), Alison Pill (« Them », « The Newsroom »), Nicholas Podany (« Harry Potter and the Cursed Child ») , Dewshane Williams (« The Umbrella Academy », « In the Dark »), Hank Azaria (« Brockmire », « Ray Donovan »), lauréat d’un Emmy Award, Matthew Maher (« Notre drapeau signifie la mort ») et Jacki Weaver, nominée aux Oscars (« Silver Linings Playbook », « Animal Kingdom »). Hello Tomorrow ! est réalisé par Jonathan Entwistle et écrit par le tandem Amit Bhalla et Lucas Jansen.

Enfin, Make or Break : au sommet des vagues est une série documentaire sur le surf qui nous permet de suivre le parcours de quelques uns des plus grands noms de la discipline.