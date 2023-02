Apple Studios vient de lancer l’Apple Studio Directors, un programme de formation sur 6 mois destiné à booster des réalisateurs ou réalisatrices américains en milieu de carrière… « Notre objectif est d’identifier des visionnaires innovants […] et de leur donner une place au premier rang pour les productions Apple Studios et les opportunités de réseautage. » déclare Apple dans le communiqué d’introduction au programme. « Les participants retenus seront positionnés pour réaliser du contenu pour Apple TV+. »

La formation de 6 mois « comprendra des discussions avec des professionnels chevronnés de l’industrie axés sur l’artisanat et l’activité de la réalisation », et permettra même aux plus méritants de participer à la réalisation de certains séries d’Apple Studios. Et forcément s’agissant d’Apple, « les minorités sous-représentées ainsi que les femmes sont fortement encouragées à postuler ». Les candidats à ce programme de formation pourront présenter leur CV à Apple à partir du 23 février, la date de clôture des dossiers étant fixée au 1er mars. Apple va t-il vraiment puiser dans le vivier des jeunes réalisateurs/showrunners pour ses prochaines séries ? Et après tout, pourquoi pas ?