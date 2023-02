On connait désormais le design des trophées qu’Apple décerne à ses employés « endurants » restés dans l’entreprise depuis au moins 10 ans. Notre confrère 9to5Mac a réussi à dénicher les trophées similaires qu’Apple réserve à ses employés au bout de 20, 30 voire 40 ans de bons et loyaux services ! Des documents accompagnent ces trophées, qui troquent le crystal pour l’aluminium (10 et 20 ans) et l’acier inoxydable (30 et 40 ans), documents qui décrivent principalement le mode de fabrication de ces objets :

« Fidèles à lʼengagement dʼApple envers l’environnement, les trophées sont comme des vestiges du processus de production, utilisant les mêmes métaux et les mêmes couleurs emblématiques que nos produits. Ces pièces sont collectées et reformulées pour créer des alliages personnalisés. Les alliages sont coulés en longs lingots, puis découpés en blocs et usinés à la taille finale. La surface des récompenses en aluminium est polie, sablée puis spécialement anodisée. Les récompenses en acier inoxydable sont polis afin d’obtenir une superbe finition miroir. Oh, et il y a plus. Les bords chanfreinés sont taillés au diamant. Le logo en acier inoxydable est également recouvert d’une finition miroir et placé dans une poche usinée avec précision. Ensuite, le nom de chaque lauréat est gravé au laser sur le côté du trophée, ainsi que la date anniversaire. »

Pour les trophées des 10 et 20 ans, Apple utilise l’aluminium recyclé des Mac Mini et du MacBook Air. Le trophée des 30 ans est fabriqué en deux parties qui sont ensuite soudées au laser avant d’être polies. Le processus de fabrication est similaire pour le trophée des 40 ans. La fabrication des trophée nécessite en moyenne entre 25 à 30 étapes différentes, sans compter l’étape de l’emballage. Apple a aussi prévu un petit quelque chose pour les employés qui sont chez Apple depuis 5 ans, soit une petit plaque signée par Tim Cook.