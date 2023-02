Apple TV+ a annoncé la date de sortie pour sa future série The Big Door Prize. Elle fera ses débuts le 29 mars prochain sur la plateforme de streaming.

Basée sur le roman éponyme de M.O. Walsh, The Big Door Prize raconte l’histoire d’une petite ville qui change à jamais lorsqu’une mystérieuse machine apparaît dans le magasin général, promettant de révéler le véritable potentiel de vie de chaque habitant. Dusty Hubbard, un père de famille et professeur de lycée apparemment satisfait et joyeux, voit tout le monde autour de lui réévaluer ses choix de vie et ses ambitions — sur la base des impressions de la machine — et est contraint de se demander s’il est vraiment aussi heureux qu’il le pensait. Alors qu’il reste sceptique quant à la machine, sa femme, Cass, se laisse aller à rêver qu’il y a quelque chose de plus grand pour elle. Comme beaucoup d’habitants de Deerfield, le couple a vécu une vie relativement sûre et simple, jusqu’à l’arrivée de la machine Morpho. Cependant, tout cela est sur le point de changer lorsque la communauté est obligée de se réconcilier avec ses réalisations inachevées dans la quête d’un avenir meilleur.

Le casting comprend Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis, Ally Maki, Josh Segarra, Damon Gupton, Crystal Fox, Djouliet Amara et Sammy Fourlas.

The Big Door Prize débutera donc le 29 mars sur Apple TV+ et aura le droit à trois épisodes ce jour-là. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, pour un total de 10 épisodes.