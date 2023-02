Geekbench passe à la version 6, et à l’occasion de ce lancement, le créateur du benchmark, un certain John Poole, est revenu sur le développement de la première mouture du logiciel dans les colonnes d’Ars Technica. Surprise, on apprend que la création de Geekbench a largement été motivée … par le Mac. John Poole était en effet un utilisateur de Mac au début des années 2000, et ce dernier ne parvenait pas à trouver un outil de bench adapté à sa machine :« Alors, vous savez, j’ai cherché quels outils de benchmark je pouvais télécharger et je les ai lancés, et j’ai été vraiment étonné, parce que ce les résultats n’était pas en accord avec mon expérience. »

Geekbench 3, sur un MacBook Pro tournant sous Mac OS X 10.8.4

Face à ce constat, Poole s’est alors mis à fouiller dans le code des outils de benchmark existants pour se rendre compte au final qu’ « Ils ne testaient vraiment rien de substantiel, vous savez, ils faisaient des opérations arithmétiques très simples sur de très petites quantités de données et ne testaient vraiment rien ». « Est-ce si difficile de concevoir un benchmark ? » se demande alors John Poole, « Peut-être que je devrais créer le mien ». La première version de Geekbench lancée en 2006 est donc le résultat de cette inadéquation entre des outils de bench et une machine Apple. Etonnant.