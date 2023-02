Apple organisera des sessions gratuites entre le 28 février et le 13 avril qui vont concerner des fonctionnalités propres à l’App Store. L’objectif est d’aider les développeurs à mieux progresser.

Voici ce qu’indique Apple :

Rejoignez-nous pour des sessions en ligne du 28 février au 13 avril pour découvrir les dernières fonctionnalités de l’App Store et obtenir des réponses à vos questions. Découvrez comment mesurer l’acquisition d’utilisateurs avec App Analytics et développer votre activité d’abonnement grâce aux fonctionnalités de l’App Store. Découvrez comment l’optimisation des pages de produits vous permet de tester différents éléments de votre page de produit pour déterminer ceux qui ont le plus d’écho auprès des utilisateurs et comment les pages de produits personnalisées vous permettent de créer des versions supplémentaires de la page de produit pour mettre en évidence des caractéristiques ou un contenu spécifiques. Découvrez comment stimuler la découverte et l’engagement avec Game Center et comment configurer les événements in-app. Les membres de l’Apple Developer Program peuvent s’inscrire aux sessions dès aujourd’hui.

Des présentations en direct avec questions et réponses seront organisées dans plusieurs fuseaux horaires et langues. Le français ne fait malheureusement pas partie des langues. On retrouve l’anglais, le portugais (Brésil), le coréen et l’espagnol la plupart du temps. Certaines sessions ont également le droit au thaï, mandarin et japonais.

Les sessions sont à découvrir sur la page dédiée. Les inscriptions se font au même endroit.